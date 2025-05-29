Валюты / FNWB
FNWB: First Northwest Bancorp
7.34 USD 0.05 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNWB за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.31, а максимальная — 7.60.
Следите за динамикой First Northwest Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FNWB
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- First Northwest Bancorp EVP Henderson buys $23k in shares
- First Northwest Bancorp earnings beat by $0.33, revenue fell short of estimates
- First Northwest Bancorp (FNWB) Q2 Earnings Beat Estimates
- First Northwest Bancorp appoints insurance veteran Davis to board
- First Northwest Bancorp enters settlement agreement related to bankruptcy proceedings
- First Northwest Bancorp stock unchanged as Piper Sandler maintains Neutral rating
- First Northwest Bancorp CEO to step down, interim leader appointed
- first northwest bancorp changes accounting firm following merger
- FNWB stock touches 52-week low at $8.8 amid market challenges
Дневной диапазон
7.31 7.60
Годовой диапазон
6.05 12.10
- Предыдущее закрытие
- 7.29
- Open
- 7.35
- Bid
- 7.34
- Ask
- 7.64
- Low
- 7.31
- High
- 7.60
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- -1.74%
- 6-месячное изменение
- -27.54%
- Годовое изменение
- -30.75%
