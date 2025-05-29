通貨 / FNWB
FNWB: First Northwest Bancorp
7.30 USD 0.01 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNWBの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり7.29の安値と7.45の高値で取引されました。
First Northwest Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.29 7.45
1年のレンジ
6.05 12.10
- 以前の終値
- 7.31
- 始値
- 7.34
- 買値
- 7.30
- 買値
- 7.60
- 安値
- 7.29
- 高値
- 7.45
- 出来高
- 85
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- -2.28%
- 6ヶ月の変化
- -27.94%
- 1年の変化
- -31.13%
