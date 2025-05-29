Währungen / FNWB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FNWB: First Northwest Bancorp
7.41 USD 0.11 (1.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNWB hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.29 bis zu einem Hoch von 7.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Northwest Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNWB News
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- First Northwest Bancorp EVP Henderson buys $23k in shares
- First Northwest Bancorp earnings beat by $0.33, revenue fell short of estimates
- First Northwest Bancorp (FNWB) Q2 Earnings Beat Estimates
- First Northwest Bancorp appoints insurance veteran Davis to board
- First Northwest Bancorp enters settlement agreement related to bankruptcy proceedings
- First Northwest Bancorp stock unchanged as Piper Sandler maintains Neutral rating
- First Northwest Bancorp CEO to step down, interim leader appointed
- first northwest bancorp changes accounting firm following merger
- FNWB stock touches 52-week low at $8.8 amid market challenges
Tagesspanne
7.29 7.41
Jahresspanne
6.05 12.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.30
- Eröffnung
- 7.36
- Bid
- 7.41
- Ask
- 7.71
- Tief
- 7.29
- Hoch
- 7.41
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- -0.80%
- 6-Monatsänderung
- -26.85%
- Jahresänderung
- -30.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K