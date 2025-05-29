KurseKategorien
Währungen / FNWB
Zurück zum Aktien

FNWB: First Northwest Bancorp

7.41 USD 0.11 (1.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FNWB hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.29 bis zu einem Hoch von 7.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Northwest Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNWB News

Tagesspanne
7.29 7.41
Jahresspanne
6.05 12.10
Vorheriger Schlusskurs
7.30
Eröffnung
7.36
Bid
7.41
Ask
7.71
Tief
7.29
Hoch
7.41
Volumen
38
Tagesänderung
1.51%
Monatsänderung
-0.80%
6-Monatsänderung
-26.85%
Jahresänderung
-30.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K