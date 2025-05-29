Moedas / FNWB
FNWB: First Northwest Bancorp
7.30 USD 0.01 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FNWB para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.29 e o mais alto foi 7.45.
Veja a dinâmica do par de moedas First Northwest Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FNWB Notícias
- FNWB stock touches 52-week low at $8.8 amid market challenges
Faixa diária
7.29 7.45
Faixa anual
6.05 12.10
- Fechamento anterior
- 7.31
- Open
- 7.34
- Bid
- 7.30
- Ask
- 7.60
- Low
- 7.29
- High
- 7.45
- Volume
- 85
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- -2.28%
- Mudança de 6 meses
- -27.94%
- Mudança anual
- -31.13%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh