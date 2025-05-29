통화 / FNWB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FNWB: First Northwest Bancorp
7.30 USD 0.00 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FNWB 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.27이고 고가는 7.41이었습니다.
First Northwest Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNWB News
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- First Northwest Bancorp EVP Henderson buys $23k in shares
- First Northwest Bancorp earnings beat by $0.33, revenue fell short of estimates
- First Northwest Bancorp (FNWB) Q2 Earnings Beat Estimates
- First Northwest Bancorp appoints insurance veteran Davis to board
- First Northwest Bancorp enters settlement agreement related to bankruptcy proceedings
- First Northwest Bancorp stock unchanged as Piper Sandler maintains Neutral rating
- First Northwest Bancorp CEO to step down, interim leader appointed
- first northwest bancorp changes accounting firm following merger
- FNWB stock touches 52-week low at $8.8 amid market challenges
일일 변동 비율
7.27 7.41
년간 변동
6.05 12.10
- 이전 종가
- 7.30
- 시가
- 7.36
- Bid
- 7.30
- Ask
- 7.60
- 저가
- 7.27
- 고가
- 7.41
- 볼륨
- 95
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -2.28%
- 6개월 변동
- -27.94%
- 년간 변동율
- -31.13%
20 9월, 토요일