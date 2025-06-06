FiyatlarBölümler
Dövizler / FNGS
FNGS: MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038

71.13 USD 0.51 (0.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FNGS fiyatı bugün 0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.75 ve Yüksek fiyatı olarak 71.21 aralığında işlem gördü.

MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FNGS haberleri

Günlük aralık
70.75 71.21
Yıllık aralık
42.50 71.21
Önceki kapanış
70.62
Açılış
70.89
Satış
71.13
Alış
71.43
Düşük
70.75
Yüksek
71.21
Hacim
108
Günlük değişim
0.72%
Aylık değişim
10.13%
6 aylık değişim
43.49%
Yıllık değişim
44.02%
21 Eylül, Pazar