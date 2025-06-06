Валюты / FNGS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FNGS: MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038
70.18 USD 0.23 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNGS за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.04, а максимальная — 70.51.
Следите за динамикой MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FNGS
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Insights Into 13F Filings: ETFs to Invest in Like Billionaires
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Roundhill Magnificent Seven ETF, MicroSectors FANG+ ETN, Technology Select Sector SPDR Fund, Vanguard Information Technology Index Fund ETF
- Big Tech Roars on AI Frenzy: ETFs to Play
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Meta Platforms, Apple, Amazon, MAGS, FNGS and TOPT
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- FNGS Can Provide Exposure To High-Growth Tech Stocks (NYSEARCA:FNGS)
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- ETFs to Tap Netflix's Q2 Earnings Beat, Upbeat Outlook
- Netflix Gears Up for Q2 Earnings Release: ETFs in Focus
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Tech stocks are making a comeback, but it doesn’t look sustainable. Here’s how to play the sector.
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
Дневной диапазон
70.04 70.51
Годовой диапазон
42.50 70.51
- Предыдущее закрытие
- 70.41
- Open
- 70.50
- Bid
- 70.18
- Ask
- 70.48
- Low
- 70.04
- High
- 70.51
- Объем
- 305
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 8.65%
- 6-месячное изменение
- 41.58%
- Годовое изменение
- 42.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.