Währungen / FNGS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FNGS: MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038
70.62 USD 1.10 (1.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNGS hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.20 bis zu einem Hoch von 70.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNGS News
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Insights Into 13F Filings: ETFs to Invest in Like Billionaires
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Roundhill Magnificent Seven ETF, MicroSectors FANG+ ETN, Technology Select Sector SPDR Fund, Vanguard Information Technology Index Fund ETF
- Big Tech Roars on AI Frenzy: ETFs to Play
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Meta Platforms, Apple, Amazon, MAGS, FNGS and TOPT
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- FNGS Can Provide Exposure To High-Growth Tech Stocks (NYSEARCA:FNGS)
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- ETFs to Tap Netflix's Q2 Earnings Beat, Upbeat Outlook
- Netflix Gears Up for Q2 Earnings Release: ETFs in Focus
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Tech stocks are making a comeback, but it doesn’t look sustainable. Here’s how to play the sector.
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
Tagesspanne
70.20 70.86
Jahresspanne
42.50 70.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.52
- Eröffnung
- 70.62
- Bid
- 70.62
- Ask
- 70.92
- Tief
- 70.20
- Hoch
- 70.86
- Volumen
- 197
- Tagesänderung
- 1.58%
- Monatsänderung
- 9.34%
- 6-Monatsänderung
- 42.47%
- Jahresänderung
- 42.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K