FNGS: MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038

69.52 USD 0.66 (0.94%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FNGS de hoy ha cambiado un -0.94%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.96, mientras que el máximo ha alcanzado 70.12.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
68.96 70.12
Rango anual
42.50 70.51
Cierres anteriores
70.18
Open
69.94
Bid
69.52
Ask
69.82
Low
68.96
High
70.12
Volumen
150
Cambio diario
-0.94%
Cambio mensual
7.63%
Cambio a 6 meses
40.25%
Cambio anual
40.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B