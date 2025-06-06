통화 / FNGS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FNGS: MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038
71.13 USD 0.51 (0.72%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FNGS 환율이 오늘 0.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.75이고 고가는 71.21이었습니다.
MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNGS News
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Alphabet's Stock Jumps as Antitrust Fears Ease: ETFs in Focus
- Alphabet Hits an All-Time High: More Rally Ahead for ETFs?
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Insights Into 13F Filings: ETFs to Invest in Like Billionaires
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Roundhill Magnificent Seven ETF, MicroSectors FANG+ ETN, Technology Select Sector SPDR Fund, Vanguard Information Technology Index Fund ETF
- Big Tech Roars on AI Frenzy: ETFs to Play
- The Zacks Analyst Blog Highlights Microsoft, Meta Platforms, Apple, Amazon, MAGS, FNGS and TOPT
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- FNGS Can Provide Exposure To High-Growth Tech Stocks (NYSEARCA:FNGS)
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- ETFs to Tap Netflix's Q2 Earnings Beat, Upbeat Outlook
- Netflix Gears Up for Q2 Earnings Release: ETFs in Focus
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Tech stocks are making a comeback, but it doesn’t look sustainable. Here’s how to play the sector.
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
일일 변동 비율
70.75 71.21
년간 변동
42.50 71.21
- 이전 종가
- 70.62
- 시가
- 70.89
- Bid
- 71.13
- Ask
- 71.43
- 저가
- 70.75
- 고가
- 71.21
- 볼륨
- 108
- 일일 변동
- 0.72%
- 월 변동
- 10.13%
- 6개월 변동
- 43.49%
- 년간 변동율
- 44.02%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K