FNGS: MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038
70.62 USD 1.10 (1.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNGSの今日の為替レートは、1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり70.20の安値と70.86の高値で取引されました。
MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
70.20 70.86
1年のレンジ
42.50 70.86
- 以前の終値
- 69.52
- 始値
- 70.62
- 買値
- 70.62
- 買値
- 70.92
- 安値
- 70.20
- 高値
- 70.86
- 出来高
- 197
- 1日の変化
- 1.58%
- 1ヶ月の変化
- 9.34%
- 6ヶ月の変化
- 42.47%
- 1年の変化
- 42.98%
