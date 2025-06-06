クォートセクション
通貨 / FNGS
FNGS: MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038

70.62 USD 1.10 (1.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FNGSの今日の為替レートは、1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり70.20の安値と70.86の高値で取引されました。

MicroSectors FANG ETNs due January 8, 2038ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
70.20 70.86
1年のレンジ
42.50 70.86
以前の終値
69.52
始値
70.62
買値
70.62
買値
70.92
安値
70.20
高値
70.86
出来高
197
1日の変化
1.58%
1ヶ月の変化
9.34%
6ヶ月の変化
42.47%
1年の変化
42.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K