FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

26.32 USD 0.03 (0.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FNDX fiyatı bugün 0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.26 ve Yüksek fiyatı olarak 26.36 aralığında işlem gördü.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.26 26.36
Yıllık aralık
20.41 71.83
Önceki kapanış
26.29
Açılış
26.29
Satış
26.32
Alış
26.62
Düşük
26.26
Yüksek
26.36
Hacim
1.265 K
Günlük değişim
0.11%
Aylık değişim
3.09%
6 aylık değişim
11.90%
Yıllık değişim
-63.27%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%