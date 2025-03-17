Dövizler / FNDX
FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
26.32 USD 0.03 (0.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FNDX fiyatı bugün 0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.26 ve Yüksek fiyatı olarak 26.36 aralığında işlem gördü.
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FNDX haberleri
Günlük aralık
26.26 26.36
Yıllık aralık
20.41 71.83
- Önceki kapanış
- 26.29
- Açılış
- 26.29
- Satış
- 26.32
- Alış
- 26.62
- Düşük
- 26.26
- Yüksek
- 26.36
- Hacim
- 1.265 K
- Günlük değişim
- 0.11%
- Aylık değişim
- 3.09%
- 6 aylık değişim
- 11.90%
- Yıllık değişim
- -63.27%
