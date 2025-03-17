Moedas / FNDX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
26.32 USD 0.03 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FNDX para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.26 e o mais alto foi 26.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDX Notícias
- Is Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) a Strong ETF Right Now?
- Think the S&P 500 is too expensive? Check out these ETFs instead.
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) Be on Your Investing Radar?
- PRF: All Weather Alpha For Strategic Long Term Investing (NYSEARCA:PRF)
- FNDX May Be A Good Way To De-Risk Your Overall Portfolio (NYSEARCA:FNDX)
- Is Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Faixa diária
26.26 26.33
Faixa anual
20.41 71.83
- Fechamento anterior
- 26.29
- Open
- 26.29
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Low
- 26.26
- High
- 26.33
- Volume
- 224
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 3.09%
- Mudança de 6 meses
- 11.90%
- Mudança anual
- -63.27%