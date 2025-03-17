CotaçõesSeções
Moedas / FNDX
Voltar para Ações

FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

26.32 USD 0.03 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FNDX para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.26 e o mais alto foi 26.33.

Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNDX Notícias

Faixa diária
26.26 26.33
Faixa anual
20.41 71.83
Fechamento anterior
26.29
Open
26.29
Bid
26.32
Ask
26.62
Low
26.26
High
26.33
Volume
224
Mudança diária
0.11%
Mudança mensal
3.09%
Mudança de 6 meses
11.90%
Mudança anual
-63.27%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.