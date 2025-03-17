Divisas / FNDX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
26.32 USD 0.03 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FNDX de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.26, mientras que el máximo ha alcanzado 26.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDX News
- Is Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) a Strong ETF Right Now?
- Think the S&P 500 is too expensive? Check out these ETFs instead.
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) Be on Your Investing Radar?
- PRF: All Weather Alpha For Strategic Long Term Investing (NYSEARCA:PRF)
- FNDX May Be A Good Way To De-Risk Your Overall Portfolio (NYSEARCA:FNDX)
- Is Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) a Strong ETF Right Now?
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
Rango diario
26.26 26.33
Rango anual
20.41 71.83
- Cierres anteriores
- 26.29
- Open
- 26.29
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Low
- 26.26
- High
- 26.33
- Volumen
- 224
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 3.09%
- Cambio a 6 meses
- 11.90%
- Cambio anual
- -63.27%