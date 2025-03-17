Währungen / FNDX
FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
26.28 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNDX hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.26 bis zu einem Hoch von 26.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.26 26.34
Jahresspanne
20.41 71.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.29
- Eröffnung
- 26.29
- Bid
- 26.28
- Ask
- 26.58
- Tief
- 26.26
- Hoch
- 26.34
- Volumen
- 607
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 2.94%
- 6-Monatsänderung
- 11.73%
- Jahresänderung
- -63.32%