FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

26.32 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FNDX汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点26.26和高点26.33进行交易。

关注Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
26.26 26.33
年范围
20.41 71.83
前一天收盘价
26.29
开盘价
26.29
卖价
26.32
买价
26.62
最低价
26.26
最高价
26.33
交易量
224
日变化
0.11%
月变化
3.09%
6个月变化
11.90%
年变化
-63.27%
22 九月, 星期一
13:45
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值