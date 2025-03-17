货币 / FNDX
FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
26.32 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FNDX汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点26.26和高点26.33进行交易。
关注Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FNDX新闻
日范围
26.26 26.33
年范围
20.41 71.83
- 前一天收盘价
- 26.29
- 开盘价
- 26.29
- 卖价
- 26.32
- 买价
- 26.62
- 最低价
- 26.26
- 最高价
- 26.33
- 交易量
- 224
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 3.09%
- 6个月变化
- 11.90%
- 年变化
- -63.27%