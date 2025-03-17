КотировкиРазделы
FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

26.32 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FNDX за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.26, а максимальная — 26.33.

Следите за динамикой Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.26 26.33
Годовой диапазон
20.41 71.83
Предыдущее закрытие
26.29
Open
26.29
Bid
26.32
Ask
26.62
Low
26.26
High
26.33
Объем
224
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
3.09%
6-месячное изменение
11.90%
Годовое изменение
-63.27%
22 сентября, понедельник
13:45
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.