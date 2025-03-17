Валюты / FNDX
FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
26.32 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNDX за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.26, а максимальная — 26.33.
Следите за динамикой Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.26 26.33
Годовой диапазон
20.41 71.83
- Предыдущее закрытие
- 26.29
- Open
- 26.29
- Bid
- 26.32
- Ask
- 26.62
- Low
- 26.26
- High
- 26.33
- Объем
- 224
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 3.09%
- 6-месячное изменение
- 11.90%
- Годовое изменение
- -63.27%
22 сентября, понедельник
13:45
USD