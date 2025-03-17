通貨 / FNDX
FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
26.32 USD 0.03 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNDXの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり26.26の安値と26.33の高値で取引されました。
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
26.26 26.33
1年のレンジ
20.41 71.83
- 以前の終値
- 26.29
- 始値
- 26.29
- 買値
- 26.32
- 買値
- 26.62
- 安値
- 26.26
- 高値
- 26.33
- 出来高
- 224
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 3.09%
- 6ヶ月の変化
- 11.90%
- 1年の変化
- -63.27%