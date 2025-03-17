クォートセクション
通貨 / FNDX
FNDX: Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

26.32 USD 0.03 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FNDXの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり26.26の安値と26.33の高値で取引されました。

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
26.26 26.33
1年のレンジ
20.41 71.83
以前の終値
26.29
始値
26.29
買値
26.32
買値
26.62
安値
26.26
高値
26.33
出来高
224
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
3.09%
6ヶ月の変化
11.90%
1年の変化
-63.27%
22 9月, 月曜日
13:45
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待