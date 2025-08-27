FiyatlarBölümler
FFSM
FFSM: Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

29.26 USD 0.28 (0.95%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FFSM fiyatı bugün -0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.18 ve Yüksek fiyatı olarak 29.46 aralığında işlem gördü.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
29.18 29.46
Yıllık aralık
21.79 29.70
Önceki kapanış
29.54
Açılış
29.46
Satış
29.26
Alış
29.56
Düşük
29.18
Yüksek
29.46
Hacim
59
Günlük değişim
-0.95%
Aylık değişim
2.67%
6 aylık değişim
16.20%
Yıllık değişim
7.06%
