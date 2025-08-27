시세섹션
통화 / FFSM
주식로 돌아가기

FFSM: Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

29.26 USD 0.28 (0.95%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FFSM 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.18이고 고가는 29.46이었습니다.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FFSM News

일일 변동 비율
29.18 29.46
년간 변동
21.79 29.70
이전 종가
29.54
시가
29.46
Bid
29.26
Ask
29.56
저가
29.18
고가
29.46
볼륨
59
일일 변동
-0.95%
월 변동
2.67%
6개월 변동
16.20%
년간 변동율
7.06%
21 9월, 일요일