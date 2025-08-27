Währungen / FFSM
FFSM: Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
29.26 USD 0.28 (0.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FFSM hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.18 bis zu einem Hoch von 29.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
29.18 29.46
Jahresspanne
21.79 29.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.54
- Eröffnung
- 29.46
- Bid
- 29.26
- Ask
- 29.56
- Tief
- 29.18
- Hoch
- 29.46
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- 2.67%
- 6-Monatsänderung
- 16.20%
- Jahresänderung
- 7.06%
21 September, Sonntag