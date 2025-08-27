KurseKategorien
FFSM: Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

29.26 USD 0.28 (0.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FFSM hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.18 bis zu einem Hoch von 29.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
29.18 29.46
Jahresspanne
21.79 29.70
Vorheriger Schlusskurs
29.54
Eröffnung
29.46
Bid
29.26
Ask
29.56
Tief
29.18
Hoch
29.46
Volumen
59
Tagesänderung
-0.95%
Monatsänderung
2.67%
6-Monatsänderung
16.20%
Jahresänderung
7.06%
21 September, Sonntag