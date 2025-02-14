FiyatlarBölümler
Dövizler / FELE
Geri dön - Hisse senetleri

FELE: Franklin Electric Co Inc

95.33 USD 0.84 (0.87%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FELE fiyatı bugün -0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.62 ve Yüksek fiyatı olarak 95.97 aralığında işlem gördü.

Franklin Electric Co Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FELE haberleri

Günlük aralık
94.62 95.97
Yıllık aralık
78.88 111.94
Önceki kapanış
96.17
Açılış
95.97
Satış
95.33
Alış
95.63
Düşük
94.62
Yüksek
95.97
Hacim
677
Günlük değişim
-0.87%
Aylık değişim
-1.59%
6 aylık değişim
1.77%
Yıllık değişim
-9.31%
21 Eylül, Pazar