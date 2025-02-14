Divisas / FELE
FELE: Franklin Electric Co Inc
94.41 USD 0.39 (0.41%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FELE de hoy ha cambiado un -0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 93.82, mientras que el máximo ha alcanzado 96.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franklin Electric Co Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
93.82 96.55
Rango anual
78.88 111.94
- Cierres anteriores
- 94.80
- Open
- 95.05
- Bid
- 94.41
- Ask
- 94.71
- Low
- 93.82
- High
- 96.55
- Volumen
- 470
- Cambio diario
- -0.41%
- Cambio mensual
- -2.54%
- Cambio a 6 meses
- 0.79%
- Cambio anual
- -10.19%
