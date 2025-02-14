クォートセクション
FELE: Franklin Electric Co Inc

96.17 USD 1.76 (1.86%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FELEの今日の為替レートは、1.86%変化しました。日中、通貨は1あたり94.82の安値と96.39の高値で取引されました。

Franklin Electric Co Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
94.82 96.39
1年のレンジ
78.88 111.94
以前の終値
94.41
始値
95.19
買値
96.17
買値
96.47
安値
94.82
高値
96.39
出来高
383
1日の変化
1.86%
1ヶ月の変化
-0.72%
6ヶ月の変化
2.67%
1年の変化
-8.51%
