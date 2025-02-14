Валюты / FELE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FELE: Franklin Electric Co Inc
94.80 USD 0.23 (0.24%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FELE за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.69, а максимальная — 95.08.
Следите за динамикой Franklin Electric Co Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FELE
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Franklin Electric FELE Q2 2025 Earnings Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings Summary on Franklin Electric
- Franklin Electric (FELE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Electric earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Franklin Electric to transfer pension obligations to Principal Life Insurance
- A.O. Smith (AOS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Electric appoints Jennifer Wolfenbarger as new CFO
- Franklin Electric appoints Daniela Williams as chief human resources officer
- High-Quality Dividend Growth Near 52-Week Lows: Salesforce Is Super (NYSE:CRM)
- Franklin Electric: More Interest In The Water Play Here (NASDAQ:FELE)
- Franklin Electric Announces Repurchase of Company Shares
- High-Quality Dividend Growth Stocks Near 52-Week Lows: Alphabet Is Astounding (GOOG)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
- Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Franklin Electric Co., Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FELE)
- US, Russia Begin Ukrainian Peace Talks, Intel Shares Surge: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Franklin Electric Expands Latin American Footprint With Barnes de Colombia Acquisition: Details - Franklin Electric (NASDAQ:FELE)
Дневной диапазон
93.69 95.08
Годовой диапазон
78.88 111.94
- Предыдущее закрытие
- 94.57
- Open
- 94.16
- Bid
- 94.80
- Ask
- 95.10
- Low
- 93.69
- High
- 95.08
- Объем
- 431
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -2.14%
- 6-месячное изменение
- 1.21%
- Годовое изменение
- -9.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.