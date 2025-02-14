Valute / FELE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FELE: Franklin Electric Co Inc
95.33 USD 0.84 (0.87%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FELE ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.62 e ad un massimo di 95.97.
Segui le dinamiche di Franklin Electric Co Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FELE News
- Franklin Electric: Shares Aren't Cheap Enough For My Liking (NASDAQ:FELE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Franklin Electric FELE Q2 2025 Earnings Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings Summary on Franklin Electric
- Franklin Electric (FELE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Electric earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Franklin Electric to transfer pension obligations to Principal Life Insurance
- A.O. Smith (AOS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Electric appoints Jennifer Wolfenbarger as new CFO
- Franklin Electric appoints Daniela Williams as chief human resources officer
- High-Quality Dividend Growth Near 52-Week Lows: Salesforce Is Super (NYSE:CRM)
- Franklin Electric: More Interest In The Water Play Here (NASDAQ:FELE)
- Franklin Electric Announces Repurchase of Company Shares
- High-Quality Dividend Growth Stocks Near 52-Week Lows: Alphabet Is Astounding (GOOG)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
- Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Franklin Electric Co., Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FELE)
- US, Russia Begin Ukrainian Peace Talks, Intel Shares Surge: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Franklin Electric Expands Latin American Footprint With Barnes de Colombia Acquisition: Details - Franklin Electric (NASDAQ:FELE)
Intervallo Giornaliero
94.62 95.97
Intervallo Annuale
78.88 111.94
- Chiusura Precedente
- 96.17
- Apertura
- 95.97
- Bid
- 95.33
- Ask
- 95.63
- Minimo
- 94.62
- Massimo
- 95.97
- Volume
- 677
- Variazione giornaliera
- -0.87%
- Variazione Mensile
- -1.59%
- Variazione Semestrale
- 1.77%
- Variazione Annuale
- -9.31%
20 settembre, sabato