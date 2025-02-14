QuotazioniSezioni
FELE: Franklin Electric Co Inc

95.33 USD 0.84 (0.87%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FELE ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.62 e ad un massimo di 95.97.

Segui le dinamiche di Franklin Electric Co Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
94.62 95.97
Intervallo Annuale
78.88 111.94
Chiusura Precedente
96.17
Apertura
95.97
Bid
95.33
Ask
95.63
Minimo
94.62
Massimo
95.97
Volume
677
Variazione giornaliera
-0.87%
Variazione Mensile
-1.59%
Variazione Semestrale
1.77%
Variazione Annuale
-9.31%
