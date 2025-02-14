KurseKategorien
Währungen / FELE
FELE: Franklin Electric Co Inc

96.17 USD 1.76 (1.86%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FELE hat sich für heute um 1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.82 bis zu einem Hoch von 96.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin Electric Co Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FELE News

Tagesspanne
94.82 96.39
Jahresspanne
78.88 111.94
Vorheriger Schlusskurs
94.41
Eröffnung
95.19
Bid
96.17
Ask
96.47
Tief
94.82
Hoch
96.39
Volumen
383
Tagesänderung
1.86%
Monatsänderung
-0.72%
6-Monatsänderung
2.67%
Jahresänderung
-8.51%
