Währungen / FELE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FELE: Franklin Electric Co Inc
96.17 USD 1.76 (1.86%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FELE hat sich für heute um 1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 94.82 bis zu einem Hoch von 96.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin Electric Co Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FELE News
- Franklin Electric: Shares Aren't Cheap Enough For My Liking (NASDAQ:FELE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Franklin Electric FELE Q2 2025 Earnings Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings Summary on Franklin Electric
- Franklin Electric (FELE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Electric earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Franklin Electric to transfer pension obligations to Principal Life Insurance
- A.O. Smith (AOS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Electric appoints Jennifer Wolfenbarger as new CFO
- Franklin Electric appoints Daniela Williams as chief human resources officer
- High-Quality Dividend Growth Near 52-Week Lows: Salesforce Is Super (NYSE:CRM)
- Franklin Electric: More Interest In The Water Play Here (NASDAQ:FELE)
- Franklin Electric Announces Repurchase of Company Shares
- High-Quality Dividend Growth Stocks Near 52-Week Lows: Alphabet Is Astounding (GOOG)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
- Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Franklin Electric Co., Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FELE)
- US, Russia Begin Ukrainian Peace Talks, Intel Shares Surge: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Franklin Electric Expands Latin American Footprint With Barnes de Colombia Acquisition: Details - Franklin Electric (NASDAQ:FELE)
Tagesspanne
94.82 96.39
Jahresspanne
78.88 111.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.41
- Eröffnung
- 95.19
- Bid
- 96.17
- Ask
- 96.47
- Tief
- 94.82
- Hoch
- 96.39
- Volumen
- 383
- Tagesänderung
- 1.86%
- Monatsänderung
- -0.72%
- 6-Monatsänderung
- 2.67%
- Jahresänderung
- -8.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K