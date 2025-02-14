Moedas / FELE
FELE: Franklin Electric Co Inc
94.89 USD 0.48 (0.51%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FELE para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 94.89 e o mais alto foi 95.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Franklin Electric Co Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
94.89 95.66
Faixa anual
78.88 111.94
- Fechamento anterior
- 94.41
- Open
- 95.19
- Bid
- 94.89
- Ask
- 95.19
- Low
- 94.89
- High
- 95.66
- Volume
- 6
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- -2.04%
- Mudança de 6 meses
- 1.30%
- Mudança anual
- -9.73%
