货币 / FELE
FELE: Franklin Electric Co Inc
94.93 USD 0.13 (0.14%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FELE汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点94.92和高点95.20进行交易。
关注Franklin Electric Co Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FELE新闻
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Franklin Electric FELE Q2 2025 Earnings Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Earnings Summary on Franklin Electric
- Franklin Electric (FELE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Electric earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Franklin Electric to transfer pension obligations to Principal Life Insurance
- A.O. Smith (AOS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Franklin Electric appoints Jennifer Wolfenbarger as new CFO
- Franklin Electric appoints Daniela Williams as chief human resources officer
- High-Quality Dividend Growth Near 52-Week Lows: Salesforce Is Super (NYSE:CRM)
- Franklin Electric: More Interest In The Water Play Here (NASDAQ:FELE)
- Franklin Electric Announces Repurchase of Company Shares
- High-Quality Dividend Growth Stocks Near 52-Week Lows: Alphabet Is Astounding (GOOG)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of May 5, 2025 - TipRanks.com
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
- Franklin Electric Co., Inc. (FELE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Franklin Electric Co., Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FELE)
- US, Russia Begin Ukrainian Peace Talks, Intel Shares Surge: What's Driving Markets Tuesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Franklin Electric Expands Latin American Footprint With Barnes de Colombia Acquisition: Details - Franklin Electric (NASDAQ:FELE)
日范围
94.92 95.20
年范围
78.88 111.94
- 前一天收盘价
- 94.80
- 开盘价
- 95.05
- 卖价
- 94.93
- 买价
- 95.23
- 最低价
- 94.92
- 最高价
- 95.20
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- -2.00%
- 6个月变化
- 1.35%
- 年变化
- -9.69%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值