FDWM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Fidelity Women's Leadership ETF hisse senedi 25.78 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 25.60 - 25.78 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 25.74 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. FDWM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Women's Leadership ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Fidelity Women's Leadership ETF hisse senedi şu anda 25.78 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.19% ve USD değerlerini izler. FDWM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FDWM hisse senedi nasıl alınır? Fidelity Women's Leadership ETF hisselerini şu anki 25.78 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 25.78 ve Ask 26.08 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.70% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FDWM fiyat hareketlerini takip edin.

FDWM hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Fidelity Women's Leadership ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.30 - 26.24 ve mevcut fiyatı 25.78 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 25.78 veya Ask 26.08 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.49% ve 6 aylık değişim oranı 18.42% değerlerini karşılaştırır. FDWM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity Women's Leadership ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Fidelity Women's Leadership ETF hisse senedi yıllık olarak 26.24 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.30 - 26.24). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 25.74 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Women's Leadership ETF performansını takip edin.

Fidelity Women's Leadership ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.30 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 25.78 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.30 - 26.24 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FDWM fiyat hareketlerini izleyin.