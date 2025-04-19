报价部分
货币 / FDWM
FDWM: Fidelity Women's Leadership ETF

25.78 USD 0.04 (0.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FDWM汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点25.60和高点25.78进行交易。

关注Fidelity Women's Leadership ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FDWM股票今天的价格是多少？

Fidelity Women's Leadership ETF股票今天的定价为25.78。它在25.60 - 25.78范围内交易，昨天的收盘价为25.74，交易量达到2。FDWM的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Women's Leadership ETF股票是否支付股息？

Fidelity Women's Leadership ETF目前的价值为25.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.19%和USD。实时查看图表以跟踪FDWM走势。

如何购买FDWM股票？

您可以以25.78的当前价格购买Fidelity Women's Leadership ETF股票。订单通常设置在25.78或26.08附近，而2和0.70%显示市场活动。立即关注FDWM的实时图表更新。

如何投资FDWM股票？

投资Fidelity Women's Leadership ETF需要考虑年度范围19.30 - 26.24和当前价格25.78。许多人在以25.78或26.08下订单之前，会比较-1.49%和。实时查看FDWM价格图表，了解每日变化。

Fidelity Women's Leadership ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Women's Leadership ETF的最高价格是26.24。在19.30 - 26.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Women's Leadership ETF的绩效。

Fidelity Women's Leadership ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Women's Leadership ETF（FDWM）的最低价格为19.30。将其与当前的25.78和19.30 - 26.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDWM股票是什么时候拆分的？

Fidelity Women's Leadership ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.74和9.19%中可见。

日范围
25.60 25.78
年范围
19.30 26.24
前一天收盘价
25.74
开盘价
25.60
卖价
25.78
买价
26.08
最低价
25.60
最高价
25.78
交易量
2
日变化
0.16%
月变化
-1.49%
6个月变化
18.42%
年变化
9.19%
