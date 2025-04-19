CotaçõesSeções
FDWM: Fidelity Women's Leadership ETF

25.78 USD 0.04 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FDWM para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.60 e o mais alto foi 25.78.

Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity Women's Leadership ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FDWM hoje?

Hoje Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) está avaliado em 25.78. O instrumento é negociado dentro de 25.60 - 25.78, o fechamento de ontem foi 25.74, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FDWM em tempo real.

As ações de Fidelity Women's Leadership ETF pagam dividendos?

Atualmente Fidelity Women's Leadership ETF está avaliado em 25.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.19% e USD. Monitore os movimentos de FDWM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FDWM?

Você pode comprar ações de Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) pelo preço atual 25.78. Ordens geralmente são executadas perto de 25.78 ou 26.08, enquanto 2 e 0.70% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FDWM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FDWM?

Investir em Fidelity Women's Leadership ETF envolve considerar a faixa anual 19.30 - 26.24 e o preço atual 25.78. Muitos comparam -1.49% e 18.42% antes de enviar ordens em 25.78 ou 26.08. Estude as mudanças diárias de preço de FDWM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Fidelity Women's Leadership ETF?

O maior preço de Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) no último ano foi 26.24. As ações oscilaram bastante dentro de 19.30 - 26.24, e a comparação com 25.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity Women's Leadership ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity Women's Leadership ETF?

O menor preço de Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) no ano foi 19.30. A comparação com o preço atual 25.78 e 19.30 - 26.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FDWM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FDWM?

No passado Fidelity Women's Leadership ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.74 e 9.19% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.60 25.78
Faixa anual
19.30 26.24
Fechamento anterior
25.74
Open
25.60
Bid
25.78
Ask
26.08
Low
25.60
High
25.78
Volume
2
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
-1.49%
Mudança de 6 meses
18.42%
Mudança anual
9.19%
17 outubro, sexta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Construção de Novas Casas
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.307 milh
12:30
USD
Licenças de Construção
Atu.
Projeç.
1.333 milh
Prév.
1.312 milh
12:30
USD
Construção de Novas Casas (Mensal)
Atu.
Projeç.
7.9%
Prév.
-8.5%
12:30
USD
Preços de Bens Importados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Preços de Bens Exportados (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
13:15
USD
Produção Industrial do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.1%
Prév.
0.1%
13:15
USD
Produção Industrial (Anual)
Atu.
Projeç.
1.2%
Prév.
0.9%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
418
Projeç.
Prév.
418
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
548
Projeç.
Prév.
547
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​108.6 bilh
Prév.
$​49.2 bilh