FDWM: Fidelity Women's Leadership ETF
Le taux de change de FDWM a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.60 et à un maximum de 25.78.
Suivez la dynamique Fidelity Women's Leadership ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FDWM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FDWM aujourd'hui ?
L'action Fidelity Women's Leadership ETF est cotée à 25.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.60 - 25.78, a clôturé hier à 25.74 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de FDWM présente ces mises à jour.
L'action Fidelity Women's Leadership ETF verse-t-elle des dividendes ?
Fidelity Women's Leadership ETF est actuellement valorisé à 25.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FDWM.
Comment acheter des actions FDWM ?
Vous pouvez acheter des actions Fidelity Women's Leadership ETF au cours actuel de 25.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.78 ou de 26.08, le 2 et le 0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FDWM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FDWM ?
Investir dans Fidelity Women's Leadership ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.30 - 26.24 et le prix actuel 25.78. Beaucoup comparent -1.49% et 18.42% avant de passer des ordres à 25.78 ou 26.08. Consultez le graphique du cours de FDWM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity Women's Leadership ETF ?
Le cours le plus élevé de Fidelity Women's Leadership ETF l'année dernière était 26.24. Au cours de 19.30 - 26.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.74 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity Women's Leadership ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity Women's Leadership ETF ?
Le cours le plus bas de Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) sur l'année a été 19.30. Sa comparaison avec 25.78 et 19.30 - 26.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FDWM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FDWM a-t-elle été divisée ?
Fidelity Women's Leadership ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.74 et 9.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.74
- Ouverture
- 25.60
- Bid
- 25.78
- Ask
- 26.08
- Plus Bas
- 25.60
- Plus Haut
- 25.78
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.16%
- Changement Mensuel
- -1.49%
- Changement à 6 Mois
- 18.42%
- Changement Annuel
- 9.19%