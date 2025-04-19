- Panoramica
FDWM: Fidelity Women's Leadership ETF
Il tasso di cambio FDWM ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.60 e ad un massimo di 25.78.
Segui le dinamiche di Fidelity Women's Leadership ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FDWM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FDWM oggi?
Oggi le azioni Fidelity Women's Leadership ETF sono prezzate a 25.78. Viene scambiato all'interno di 25.60 - 25.78, la chiusura di ieri è stata 25.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FDWM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fidelity Women's Leadership ETF pagano dividendi?
Fidelity Women's Leadership ETF è attualmente valutato a 25.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FDWM.
Come acquistare azioni FDWM?
Puoi acquistare azioni Fidelity Women's Leadership ETF al prezzo attuale di 25.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.78 o 26.08, mentre 2 e 0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FDWM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FDWM?
Investire in Fidelity Women's Leadership ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.30 - 26.24 e il prezzo attuale 25.78. Molti confrontano -1.49% e 18.42% prima di effettuare ordini su 25.78 o 26.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FDWM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity Women's Leadership ETF?
Il prezzo massimo di Fidelity Women's Leadership ETF nell'ultimo anno è stato 26.24. All'interno di 19.30 - 26.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity Women's Leadership ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity Women's Leadership ETF?
Il prezzo più basso di Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) nel corso dell'anno è stato 19.30. Confrontandolo con gli attuali 25.78 e 19.30 - 26.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FDWM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FDWM?
Fidelity Women's Leadership ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.74 e 9.19%.
- Chiusura Precedente
- 25.74
- Apertura
- 25.60
- Bid
- 25.78
- Ask
- 26.08
- Minimo
- 25.60
- Massimo
- 25.78
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- -1.49%
- Variazione Semestrale
- 18.42%
- Variazione Annuale
- 9.19%