КотировкиРазделы
Валюты / FDWM
Назад в Рынок акций США

FDWM: Fidelity Women's Leadership ETF

25.78 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FDWM за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.60, а максимальная — 25.78.

Следите за динамикой Fidelity Women's Leadership ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FDWM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FDWM сегодня?

Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) сегодня оценивается на уровне 25.78. Инструмент торгуется в пределах 25.60 - 25.78, вчерашнее закрытие составило 25.74, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDWM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Women's Leadership ETF?

Fidelity Women's Leadership ETF в настоящее время оценивается в 25.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.19% и USD. Отслеживайте движения FDWM на графике в реальном времени.

Как купить акции FDWM?

Вы можете купить акции Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) по текущей цене 25.78. Ордера обычно размещаются около 25.78 или 26.08, тогда как 2 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDWM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FDWM?

Инвестирование в Fidelity Women's Leadership ETF предполагает учет годового диапазона 19.30 - 26.24 и текущей цены 25.78. Многие сравнивают -1.49% и 18.42% перед размещением ордеров на 25.78 или 26.08. Изучайте ежедневные изменения цены FDWM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Women's Leadership ETF?

Самая высокая цена Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) за последний год составила 26.24. Акции заметно колебались в пределах 19.30 - 26.24, сравнение с 25.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Women's Leadership ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Women's Leadership ETF?

Самая низкая цена Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) за год составила 19.30. Сравнение с текущими 25.78 и 19.30 - 26.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDWM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FDWM?

В прошлом Fidelity Women's Leadership ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.74 и 9.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.60 25.78
Годовой диапазон
19.30 26.24
Предыдущее закрытие
25.74
Open
25.60
Bid
25.78
Ask
26.08
Low
25.60
High
25.78
Объем
2
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
-1.49%
6-месячное изменение
18.42%
Годовое изменение
9.19%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
418
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд