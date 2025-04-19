- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FDWM: Fidelity Women's Leadership ETF
Курс FDWM за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.60, а максимальная — 25.78.
Следите за динамикой Fidelity Women's Leadership ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FDWM
- Fidelity To Axe Digital Health, Women’s Leadership, Bond ETFs - Fidelity Digital Health ETF (BATS:FDHT)
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDWM сегодня?
Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) сегодня оценивается на уровне 25.78. Инструмент торгуется в пределах 25.60 - 25.78, вчерашнее закрытие составило 25.74, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDWM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Women's Leadership ETF?
Fidelity Women's Leadership ETF в настоящее время оценивается в 25.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.19% и USD. Отслеживайте движения FDWM на графике в реальном времени.
Как купить акции FDWM?
Вы можете купить акции Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) по текущей цене 25.78. Ордера обычно размещаются около 25.78 или 26.08, тогда как 2 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDWM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDWM?
Инвестирование в Fidelity Women's Leadership ETF предполагает учет годового диапазона 19.30 - 26.24 и текущей цены 25.78. Многие сравнивают -1.49% и 18.42% перед размещением ордеров на 25.78 или 26.08. Изучайте ежедневные изменения цены FDWM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Women's Leadership ETF?
Самая высокая цена Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) за последний год составила 26.24. Акции заметно колебались в пределах 19.30 - 26.24, сравнение с 25.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Women's Leadership ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Women's Leadership ETF?
Самая низкая цена Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) за год составила 19.30. Сравнение с текущими 25.78 и 19.30 - 26.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDWM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDWM?
В прошлом Fidelity Women's Leadership ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.74 и 9.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.74
- Open
- 25.60
- Bid
- 25.78
- Ask
- 26.08
- Low
- 25.60
- High
- 25.78
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- -1.49%
- 6-месячное изменение
- 18.42%
- Годовое изменение
- 9.19%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
- 418
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд