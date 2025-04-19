- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FDWM: Fidelity Women's Leadership ETF
Der Wechselkurs von FDWM hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.60 bis zu einem Hoch von 25.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Women's Leadership ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FDWM News
- Fidelity To Axe Digital Health, Women’s Leadership, Bond ETFs - Fidelity Digital Health ETF (BATS:FDHT)
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FDWM heute?
Die Aktie von Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) notiert heute bei 25.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.60 - 25.78 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.74 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von FDWM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FDWM Dividenden?
Fidelity Women's Leadership ETF wird derzeit mit 25.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDWM zu verfolgen.
Wie kaufe ich FDWM-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) zum aktuellen Kurs von 25.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.78 oder 26.08 platziert, während 2 und 0.70% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDWM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FDWM-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity Women's Leadership ETF müssen die jährliche Spanne 19.30 - 26.24 und der aktuelle Kurs 25.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.49% und 18.42%, bevor sie Orders zu 25.78 oder 26.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDWM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity Women's Leadership ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) im vergangenen Jahr lag bei 26.24. Innerhalb von 19.30 - 26.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity Women's Leadership ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity Women's Leadership ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity Women's Leadership ETF (FDWM) im Laufe des Jahres betrug 19.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.78 und der Spanne 19.30 - 26.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDWM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FDWM statt?
Fidelity Women's Leadership ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.74 und 9.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.74
- Eröffnung
- 25.60
- Bid
- 25.78
- Ask
- 26.08
- Tief
- 25.60
- Hoch
- 25.78
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- -1.49%
- 6-Monatsänderung
- 18.42%
- Jahresänderung
- 9.19%