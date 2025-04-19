クォートセクション
通貨 / FDWM
FDWM: Fidelity Women's Leadership ETF

25.78 USD 0.04 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FDWMの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり25.60の安値と25.78の高値で取引されました。

Fidelity Women's Leadership ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FDWM株の現在の価格は？

Fidelity Women's Leadership ETFの株価は本日25.78です。25.60 - 25.78内で取引され、前日の終値は25.74、取引量は2に達しました。FDWMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity Women's Leadership ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity Women's Leadership ETFの現在の価格は25.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.19%やUSDにも注目します。FDWMの動きはライブチャートで確認できます。

FDWM株を買う方法は？

Fidelity Women's Leadership ETFの株は現在25.78で購入可能です。注文は通常25.78または26.08付近で行われ、2や0.70%が市場の動きを示します。FDWMの最新情報はライブチャートで確認できます。

FDWM株に投資する方法は？

Fidelity Women's Leadership ETFへの投資では、年間の値幅19.30 - 26.24と現在の25.78を考慮します。注文は多くの場合25.78や26.08で行われる前に、-1.49%や18.42%と比較されます。FDWMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity Women's Leadership ETFの株の最高値は？

Fidelity Women's Leadership ETFの過去1年の最高値は26.24でした。19.30 - 26.24内で株価は大きく変動し、25.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity Women's Leadership ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity Women's Leadership ETFの株の最低値は？

Fidelity Women's Leadership ETF(FDWM)の年間最安値は19.30でした。現在の25.78や19.30 - 26.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FDWMの動きはライブチャートで確認できます。

FDWMの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity Women's Leadership ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.74、9.19%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.60 25.78
1年のレンジ
19.30 26.24
以前の終値
25.74
始値
25.60
買値
25.78
買値
26.08
安値
25.60
高値
25.78
出来高
2
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
-1.49%
6ヶ月の変化
18.42%
1年の変化
9.19%
