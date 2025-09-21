Dövizler / FCRX
FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026
24.9200 USD 0.0200 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FCRX fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.8300 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9200 aralığında işlem gördü.
Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
24.8300 24.9200
Yıllık aralık
24.2267 25.1350
- Önceki kapanış
- 24.9400
- Açılış
- 24.8300
- Satış
- 24.9200
- Alış
- 24.9230
- Düşük
- 24.8300
- Yüksek
- 24.9200
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- 0.44%
- 6 aylık değişim
- 0.56%
- Yıllık değişim
- 1.92%
21 Eylül, Pazar