FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026

24.9200 USD 0.0200 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FCRX fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.8300 ve Yüksek fiyatı olarak 24.9200 aralığında işlem gördü.

Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.8300 24.9200
Yıllık aralık
24.2267 25.1350
Önceki kapanış
24.9400
Açılış
24.8300
Satış
24.9200
Alış
24.9230
Düşük
24.8300
Yüksek
24.9200
Hacim
2
Günlük değişim
-0.08%
Aylık değişim
0.44%
6 aylık değişim
0.56%
Yıllık değişim
1.92%
21 Eylül, Pazar