FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026
24.9400 USD 0.0300 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FCRX de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.9000, mientras que el máximo ha alcanzado 24.9400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
24.9000 24.9400
Rango anual
24.2267 25.1350
- Cierres anteriores
- 24.9100
- Open
- 24.9000
- Bid
- 24.9400
- Ask
- 24.9430
- Low
- 24.9000
- High
- 24.9400
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- 0.52%
- Cambio a 6 meses
- 0.65%
- Cambio anual
- 2.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B