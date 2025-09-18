CotizacionesSecciones
FCRX
FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026

24.9400 USD 0.0300 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FCRX de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.9000, mientras que el máximo ha alcanzado 24.9400.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
24.9000 24.9400
Rango anual
24.2267 25.1350
Cierres anteriores
24.9100
Open
24.9000
Bid
24.9400
Ask
24.9430
Low
24.9000
High
24.9400
Volumen
6
Cambio diario
0.12%
Cambio mensual
0.52%
Cambio a 6 meses
0.65%
Cambio anual
2.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B