FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026
24.9400 USD 0.0300 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCRX hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9000 bis zu einem Hoch von 24.9400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.9000 24.9400
Jahresspanne
24.2267 25.1350
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9100
- Eröffnung
- 24.9000
- Bid
- 24.9400
- Ask
- 24.9430
- Tief
- 24.9000
- Hoch
- 24.9400
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 0.52%
- 6-Monatsänderung
- 0.65%
- Jahresänderung
- 2.00%
