QuotazioniSezioni
Valute / FCRX
Tornare a Azioni

FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026

24.9200 USD 0.0200 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCRX ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.8300 e ad un massimo di 24.9200.

Segui le dinamiche di Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
24.8300 24.9200
Intervallo Annuale
24.2267 25.1350
Chiusura Precedente
24.9400
Apertura
24.8300
Bid
24.9200
Ask
24.9230
Minimo
24.8300
Massimo
24.9200
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
0.44%
Variazione Semestrale
0.56%
Variazione Annuale
1.92%
20 settembre, sabato