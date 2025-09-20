Valute / FCRX
FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026
24.9200 USD 0.0200 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCRX ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.8300 e ad un massimo di 24.9200.
Segui le dinamiche di Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.8300 24.9200
Intervallo Annuale
24.2267 25.1350
- Chiusura Precedente
- 24.9400
- Apertura
- 24.8300
- Bid
- 24.9200
- Ask
- 24.9230
- Minimo
- 24.8300
- Massimo
- 24.9200
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 0.44%
- Variazione Semestrale
- 0.56%
- Variazione Annuale
- 1.92%
20 settembre, sabato