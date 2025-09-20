CotationsSections
Devises / FCRX
FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026

24.9200 USD 0.0200 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FCRX a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.8300 et à un maximum de 24.9200.

Suivez la dynamique Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.8300 24.9200
Range Annuel
24.2267 25.1350
Clôture Précédente
24.9400
Ouverture
24.8300
Bid
24.9200
Ask
24.9230
Plus Bas
24.8300
Plus Haut
24.9200
Volume
2
Changement quotidien
-0.08%
Changement Mensuel
0.44%
Changement à 6 Mois
0.56%
Changement Annuel
1.92%
20 septembre, samedi