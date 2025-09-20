통화 / FCRX
FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026
24.9200 USD 0.0200 (0.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FCRX 환율이 오늘 -0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.8300이고 고가는 24.9200이었습니다.
Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.8300 24.9200
년간 변동
24.2267 25.1350
- 이전 종가
- 24.9400
- 시가
- 24.8300
- Bid
- 24.9200
- Ask
- 24.9230
- 저가
- 24.8300
- 고가
- 24.9200
- 볼륨
- 2
- 일일 변동
- -0.08%
- 월 변동
- 0.44%
- 6개월 변동
- 0.56%
- 년간 변동율
- 1.92%
20 9월, 토요일