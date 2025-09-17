Валюты / FCRX
FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026
24.9100 USD 0.0300 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCRX за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.8100, а максимальная — 24.9100.
Следите за динамикой Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.8100 24.9100
Годовой диапазон
24.2267 25.1350
- Предыдущее закрытие
- 24.8800
- Open
- 24.8600
- Bid
- 24.9100
- Ask
- 24.9130
- Low
- 24.8100
- High
- 24.9100
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 0.52%
- Годовое изменение
- 1.88%
