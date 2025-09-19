通貨 / FCRX
FCRX: Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026
24.9400 USD 0.0300 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FCRXの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9000の安値と24.9400の高値で取引されました。
Crescent Capital BDC Inc 5.00% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.9000 24.9400
1年のレンジ
24.2267 25.1350
- 以前の終値
- 24.9100
- 始値
- 24.9000
- 買値
- 24.9400
- 買値
- 24.9430
- 安値
- 24.9000
- 高値
- 24.9400
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.52%
- 6ヶ月の変化
- 0.65%
- 1年の変化
- 2.00%
