EZJ: ProShares Ultra MSCI Japan

49.63 USD 0.80 (1.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EZJ fiyatı bugün -1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.40 ve Yüksek fiyatı olarak 49.63 aralığında işlem gördü.

ProShares Ultra MSCI Japan hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
49.40 49.63
Yıllık aralık
28.65 50.64
Önceki kapanış
50.43
Açılış
49.57
Satış
49.63
Alış
49.93
Düşük
49.40
Yüksek
49.63
Hacim
3
Günlük değişim
-1.59%
Aylık değişim
6.87%
6 aylık değişim
35.97%
Yıllık değişim
19.22%
21 Eylül, Pazar