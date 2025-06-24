통화 / EZJ
EZJ: ProShares Ultra MSCI Japan
49.63 USD 0.80 (1.59%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EZJ 환율이 오늘 -1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 49.40이고 고가는 49.63이었습니다.
ProShares Ultra MSCI Japan 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
49.40 49.63
년간 변동
28.65 50.64
- 이전 종가
- 50.43
- 시가
- 49.57
- Bid
- 49.63
- Ask
- 49.93
- 저가
- 49.40
- 고가
- 49.63
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- -1.59%
- 월 변동
- 6.87%
- 6개월 변동
- 35.97%
- 년간 변동율
- 19.22%
20 9월, 토요일