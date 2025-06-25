Валюты / EZJ
EZJ: ProShares Ultra MSCI Japan
50.43 USD 0.21 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EZJ за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.43, а максимальная — 50.43.
Следите за динамикой ProShares Ultra MSCI Japan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
50.43 50.43
Годовой диапазон
28.65 50.64
- Предыдущее закрытие
- 50.64
- Open
- 50.43
- Bid
- 50.43
- Ask
- 50.73
- Low
- 50.43
- High
- 50.43
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 8.59%
- 6-месячное изменение
- 38.16%
- Годовое изменение
- 21.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.