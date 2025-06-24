Währungen / EZJ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EZJ: ProShares Ultra MSCI Japan
49.40 USD 1.03 (2.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EZJ hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.40 bis zu einem Hoch von 49.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra MSCI Japan-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EZJ News
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- JPMorgan stuft EasyJet wegen Preissorgen im Winter auf "Neutral" herab
- EasyJet stock downgraded to Neutral by JPMorgan on winter pricing concerns
- Russian drones in Poland’s airspace stir worries for Europe’s civil aviation
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.40%
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- European shares flat as bond market worries subside, airline stocks slide
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.14%
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 1.04%
- Do airline brands matter, and what makes an airline brand effective?
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.14%
- EasyJet stock price target lowered to GBP5.60 by Bernstein SocGen
- Ryanair Q1 FY26 presentation slides: 128% profit surge despite Boeing delivery delays
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.50%
- EasyJet delivers in-line Q3 but shares slump on risk of consensus cuts
- UBS upgrades Aena to “buy,” lifts target to €26.80 on tariff, retail revisions
- French air traffic controllers strike affects thousands of travelers
- RBC charts show these European carriers in valuation ’sweet spot’
- Bank of America increases stake in easyJet to 8.6%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.46%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.06%
- UK travel stocks gain after Iran-Israel ceasefire
Tagesspanne
49.40 49.57
Jahresspanne
28.65 50.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.43
- Eröffnung
- 49.57
- Bid
- 49.40
- Ask
- 49.70
- Tief
- 49.40
- Hoch
- 49.57
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- 6.37%
- 6-Monatsänderung
- 35.34%
- Jahresänderung
- 18.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K