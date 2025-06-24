KurseKategorien
EZJ: ProShares Ultra MSCI Japan

49.40 USD 1.03 (2.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EZJ hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.40 bis zu einem Hoch von 49.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Ultra MSCI Japan-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
49.40 49.57
Jahresspanne
28.65 50.64
Vorheriger Schlusskurs
50.43
Eröffnung
49.57
Bid
49.40
Ask
49.70
Tief
49.40
Hoch
49.57
Volumen
2
Tagesänderung
-2.04%
Monatsänderung
6.37%
6-Monatsänderung
35.34%
Jahresänderung
18.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K