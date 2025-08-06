Dövizler / EXTR
EXTR: Extreme Networks Inc
22.30 USD 0.38 (1.68%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EXTR fiyatı bugün -1.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.22 ve Yüksek fiyatı olarak 22.78 aralığında işlem gördü.
Extreme Networks Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
22.22 22.78
Yıllık aralık
10.10 22.89
- Önceki kapanış
- 22.68
- Açılış
- 22.53
- Satış
- 22.30
- Alış
- 22.60
- Düşük
- 22.22
- Yüksek
- 22.78
- Hacim
- 1.963 K
- Günlük değişim
- -1.68%
- Aylık değişim
- 8.04%
- 6 aylık değişim
- 69.45%
- Yıllık değişim
- 47.78%
21 Eylül, Pazar